Техно

Британська розвідка назвала одне з найефективніших озброєнь РФ

1 Листопада 2023 11:59
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росія, зброя

У британській розвідці вважають, що російські безпілотнники Ланцет, ймовірно, були одними з найефективніших нових озброєнь, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у середу, 1 листопад.

Зазначається, що такі БПЛА розроблені так, що спершу пілотують над територією противника, чекаючи, поки ціль буде ідентифіковано, потім підлітають до неї та детонують.

Повідомляється, що Ланцети виготовляє російська компанія ZALA Aero Group.

ZALA також виробляє невеликий БПЛА Орлан-10, який країна-агресорка часто розгортає разом із Ланцетом для виявлення цілей.

За даними звіту, Росія застосовує Ланцети здебільшого для атак на пріоритетні цілі. Таким чином БПЛА стають все більш помітними в наведенні та враженні української артилерії.

Розвідники зазначають, що РФ застосовували БПЛА переважно для розвідки, проте завдяки своїй атакуючій здатності, Ланцет став новим «кроком», який змінив мету використання Росією цієї категорії зброї.

Британська розвідка зазначила, що Україна також досягла успіху у виробництві невеликих БПЛА.


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