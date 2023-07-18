Політика

Британія закликала Путіна повернути війська додому

18 Липня 2023 11:46
читать на русском →
британія, путін

Світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів, заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Цю заяву міністр зробив час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 17 липня.

“Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів”, – сказав Клеверлі.

У своїй промові британський міністр нагадав, що Генасамблея ООН не раз закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН і спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

“(Мирний – ред.) план президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру”, – зазначив голова МЗС Великої Британії.

Він додав, що міжнародна спільнота прагне справедливого і міцного миру, тож Росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши з України всі свої війська.

“Пане Путіне, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз”, – закликав Клеверлі.

Він також заявив про необхідність подовжити “зернову угоду”, щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
18 Липня 2023 14:35

Касетні боєприпаси застосують з дня на день, – Сирський

18 Липня 2023 14:21

Нічний ворожий обстріл Одеси: місцевого жителя привалило уламком в ліжку
18 Липня 2023 13:21

Росія погрожує “ризиками” сторонам, які захочуть продовжувати зернову угоду
18 Липня 2023 12:06

Окупанти продовжують вивозити до Білорусі тисяч українських дітей
18 Липня 2023 11:46

Британія закликала Путіна повернути війська додому

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки