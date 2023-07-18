Британія закликала Путіна повернути війська додому

Світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів, заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Цю заяву міністр зробив час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 17 липня.

“Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів”, – сказав Клеверлі.

У своїй промові британський міністр нагадав, що Генасамблея ООН не раз закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН і спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

“(Мирний – ред.) план президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру”, – зазначив голова МЗС Великої Британії.

Він додав, що міжнародна спільнота прагне справедливого і міцного миру, тож Росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши з України всі свої війська.

“Пане Путіне, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз”, – закликав Клеверлі.

Він також заявив про необхідність подовжити “зернову угоду”, щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.