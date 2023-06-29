Британія заборонить російським компаніям користуватись послугами британських юристів

В четвер Велика Британія запровадить закон, забороняючий британським юристам консультувати російські компанії щодо деяких ділових угод.

Про це повідомляє британський Мін’юст.

Згідно із законом, багатії та великі компанії, пов’язані з російським режимом, будуть ще більше обмежені в доступі до британської юридичної експертизи для укладання угод, які можуть зміцнити бюджет країни-агресора.

“Новий закон… заборонить британським юристам консультувати російські компанії в певних бізнес-угодах, що позбавить країну економічної вигоди від провідної юридичної експертизи Великої Британії у світі. Це може стосуватися торговельних угод між глобальними корпораціями або міжнародних грошових позик”, – написано у повідомленні.

Цей крок ґрунтується на існуючих санкціях, запроваджених проти Росії минулого року, коли її компаніям обмежили доступ до юридичних консультацій та експертизи британських юристів.

“Правова система Великої Британії лежить в основі багатьох міжнародних контрактів та бізнесу, і ми більше не дозволимо Росії користуватися нашими знаннями та досвідом”, – прокоментував міністр юстиції Алекс Чалк.

Крім того, новий закон також може завадити британським юристам консультувати міжнародні компанії щодо кредитування російських підприємств, заявили у Мін’юсті, але не вплине на юридичне представництво російських громадян.

Росія залежить від західних країн у питаннях юридичної експертизи: раніше Британія експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму 56 мільйонів фунтів стерлінгів щороку.

Після вторгнення Росії в Україну Британія заморозила активи на суму близько 19 млрд фунтів стерлінгів і ввела санкції проти понад 1550 російських громадян.