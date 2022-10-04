Політика

Британія ввела санкції проти “голови уряду” Херсонщіни Великобританія ввела санкції щодо Сергія Єлісєєва, якого Кремль призначив “головою уряду Херсонської області”. Про це повідомляє британський уряд. Єлісєєв раніше служив у ФСБ та в уряді Калінінградської області. Поділитися:



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