Британія ввела санкції проти “голови уряду” Херсонщіни

Великобританія ввела санкції щодо Сергія Єлісєєва, якого Кремль призначив “головою уряду Херсонської області”. Про це повідомляє британський уряд.
Єлісєєв раніше служив у ФСБ та в уряді Калінінградської області.
Поділитися:
Великобританія ввела санкції щодо Сергія Єлісєєва, якого Кремль призначив “головою уряду Херсонської області”. Про це повідомляє британський уряд.
Єлісєєв раніше служив у ФСБ та в уряді Калінінградської області.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал