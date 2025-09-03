Британія ввела санкції проти фонду Кадирова та його матері

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти осіб та організацій, причетних до депортації та мілітаризації українських дітей.

Як повідомили в уряді країни, під обмеження потрапили вісім фізичних осіб і три структури, серед яких — фонд Кадирова. Ця організація проводить програми перевиховання українських дітей і підлітків, поєднуючи їх із мілітаристською підготовкою. До санкційного списку внесли також президентку фонду Аймані Кадирову — матір глави Чечні Рамзана Кадирова.

Під обмеження потрапив і Валерій Майоров, керівник Центру підліткових програм у Росії, який працює над вихованням проросійських настроїв у дітей на окупованих територіях.

У британському уряді наголосили, що політика РФ спрямована на русифікацію та викорінення української ідентичності.

“Кремлівська політика депортацій та мілітаризації дітей демонструє глибину розбещеності, до якої готовий піти Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни”, — заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.