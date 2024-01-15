Британія відправляє 20 тисяч військових на навчання НАТО в Європі 

Британія відправить 20 000 військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в Європі в першій половині цього року.

Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони Британії

Розгортання включає 16 000 британських військовослужбовців, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу, штурмовики F35B Lightning і літаки-розвідники.

“Сьогодні я можу оголосити, що Великобританія відправить близько 20 000 військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів холодної війни”, – зазначив міністр оборони Грант Шаппс.

Альянс НАТО збільшив кількість боєздатних військ після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну майже два роки тому, і продовжує підтримувати Київ військовою, економічною і гуманітарною допомогою.

“Під час навчань наші військові об’єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, що забезпечить життєво важливу гарантію проти путінської загрози”, – сказав Шаппс про навчання.

Минулого тижня прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Великобританія збільшить свою підтримку Україні в наступному фінансовому році до 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,19 млрд), що на 200 млн фунтів більше, ніж у попередні два роки.