Британія продовжила програму підтримки українців ще на два роки

Велика Британія продовжить програму підтримки для українців. Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер оголосила в парламенті, що програми Ukraine Permission Extension продовжена ще на 24 місяці.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

“Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну”, — наголосила Купер.

Також уряд підтвердив готовність надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни: зокрема, організувати лікування для дітей, які зазнали серйозних поранень у Газі, та забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.