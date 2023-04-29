Британія може закупити для України ракети великої дальності

Велика Британія хоче закупити для України сучасну зброю за рахунок спеціального фонду. Серед затребуваної техніки – ракети великої дальності та обладнання, що забезпечує мобільність військ, у тому числі мости та протимінні засоби.

Про це повідомляє Defence24.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало запит на інформацію про військову техніку, призначену для використання українською армією, яка фінансується в рамках Фонду підтримки України. Цей фонд є ініціативою під керівництвом Великобританії з внесками Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Литви для швидкої закупівлі військового обладнання для України. У рамках цієї ініціативи також можуть брати участь організації з інших країн.

Британські військові фахівці подали заявки на закупівлю ударних систем, які хочуть передати Україні. Ключовим запитом є ракети, що запускається з суші, землі та моря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.

Загальна вартість фонду наразі становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 200 мільйонів фунтів стерлінгів уже виділено, в тому числі на безпілотні літальні апарати та системи розвідки та засоби протиповітряної оборони, а також запчастини для існуючої техніки української армії.

Звичайно, можливі й інші варіанти, тим більше, що рівень технологічної готовності повідомляється як «бажана», але не «критична» вимога, що відкриває двері для рішень, які потребують подальшого розвитку. Також невідомо, чи буде реалізований план закупівлі ракет для України.