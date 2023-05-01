Суспільство

Британці очікують, що чотириденний робочий тиждень стане нормою до 2030 року

1 Травня 2023 19:05
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британія

Згідно з результатами нового опитування, більшість британців очікують, що до 2030 року чотириденний робочий тиждень стане нормою, пише The Independent.

Близько 58 відсотків громадськості кажуть, що триденні вихідні стануть «нормальним способом роботи» до кінця десятиліття, і лише 22 відсотки вважають, що цього не стане.

Цей висновок був зроблений після того, як знакове випробування чотириденного робочого тижня в десятках британських компаній було визнано «приголомшливим успіхом» – більше 90 відсотків компаній-учасниць вирішили прийняти зміни назавжди.

Компанії, в яких колективно працюють тисячі людей, скоротили робочий день, не зменшуючи зарплату, і повідомили про покращення продуктивності та щасливіший персонал після введення змін – багато хто сказав, що реальних мінусів не було.

Однією з організацій, яка запровадила чотириденний тиждень без втрати зарплати, є екологічна благодійна організація Friends of the Earth, у якій працює близько 220 людей.


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