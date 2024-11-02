“Брехня нас всіх погубить”. DeepState про ситуацію в районі Курахове

За останній час тиск на Курахове з боку окупантів активно посилився новими напрямками, які ставлять під загрозу логістику до міста. Про це йдеться у дописі проєкту DeepState. Для цього ворог задіяв велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Зокрема, росіяни активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського.

Одночасно активну увагу ворог приділяє спробам вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка-Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста.

“Не важливо, яким він буде — фізичним чи вогневим, адже робота FPV-дронів давно вже впливає досить суттєво на логістику, а це найперше, на що полює ворог. Для реалізації цього маневру у росіян є декілька варіантів, які вони розвивають одночасно — тиск з боку Курахівки, за яке вже триває битва і прощупування оборони в районі н.п. Новоселидівка-Ізмаїлівка. Сили противника задіяні там у досить великій кількості ще з моменту стягування для боїв за Українськ-Цукурине-Гірник і кількість їх не зменшується”, – підкреслили в DeepState.

Аналітики окремо виділяють ще один відтинок фронту, де вимальовується більш масштабна ціль російських військ і яка є однією з типових у битві за великі міста — взяти під контроль логістику і поступово оточувати населений пункт. Паралельно вони просто знищують місто.

“Після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледару, противник активно продовжує свій рух через Шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, дійшовши вже до відтинку Ясна Поляна-Максимівка-Трудове. Ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки це не вдається. Якщо окупанти будуть продовжувати успіхи в просуваннях, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк не за горами, що і дасть можливість перекрити надважливий і основний логістичний шлях до міста”, – заявили OSINT-аналітики.

“Поки що це масштабне бачення розвитку подій, які можуть скластися навколо Курахового і противник не збирається зупинятися. Як буде розвиватися обстановка покаже лише час, але хочеться вчергове повторити і наголосити — брехня нас всіх погубить. Ситуація навколо втрати Селидового тому приклад …”