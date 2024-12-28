Політика

На Покровському напрямку російські штурмовики намагаються інфільтруватися в бойові порядки СОУ
28 Грудня 2024 08:58
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Времівка, Курахове, покровськ
Часів Яр. Активні бої за місто тривають вже майже рік / Фото ОСУВ «Хортиця»

Протягом минулої доби найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку. Як повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця», противник, переважно без застосування бронетехніки, атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоєлізаветівки, Даченського, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Нововасильовки, Відродження та Новотроїцького.

“Наразі тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак”, – йдеться и повідомленні.

Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника на Времівському напрямку. Там українські оборонці протистоять атакам противника в районах Костянтинопольського, Розливу, Костянтинополя, Времівки, Новосілки та Нового Комара.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в районах Дачного, Янтарного та в міській забудові Курахового: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.


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