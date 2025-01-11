Російські війська захопили Курахове

Український OSINT-проект DeepState повідомив, що російські війська «окупували Курахове, а також просунулися в районах Андріївки, Солоного і Новосілки». Ці дані збігаються із заявою Міноборони Росії, зробленою 6 січня, про захоплення міста. Однак українське командування поки офіційно не підтверджувало втрату цього населеного пункту.

Значення Курахового

До повномасштабної війни в Кураховому, розташованому на півдні Донецької області, проживало близько 18 тисяч осіб. Місто відігравало важливу роль як промисловий центр регіону і було логістичним вузлом для українських військ. Його розташування на трасі «Запоріжжя – Донецьк» робило Курахове стратегічно важливим для забезпечення бойових дій у районах Мар’їнки, Вугледара і Красногорівки.