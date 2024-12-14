DeepState: Гарнізон ЗСУ в Макарівці ризикує потрапити в оточення, ворог просувається вглиб Курахового

За даними проєкту DeepState, ситуація на Времівському напрямку загострюється: гарнізон Сил оборони України в Макарівці перебуває під загрозою оточення. Експерти повідомляють, що російські війська перейшли річку поблизу Сторожового та намагаються закріпитися західніше від цього населеного пункту. Окрім того, противник веде наступальні дії з Рівнополя, прагнучи прорватися до Нескучного та відрізати українські сили в Макарівці.

Згідно з повідомленням, російські війська активно підтягують боєкомплект і піхоту дорогою між Старомайорським і Рівнополем. Інженерна й артилерійська підтримка для українських сил на цій ділянці фронту відсутня, що ускладнює оборону. DeepState також вказує на недоліки у координації командування: тактична група «Велика Новосілка» не має повноважень для ухвалення рішень і виступає лише посередником між бригадами та ОТУ «Донецьк».

Критична ситуація склалася й у Благодатному. Бійці НГУ залишили село, щоб уникнути оточення, однак на їхнє місце спрямовано сили, які формально утримують населений пункт і складаються з підрозділів різних структур.

На Курахівському напрямку ворог поступово просувається вглиб міста. Російські військові вже зняли українську символіку в центральній частині Курахового та захопили в полон чотирьох українських бійців, повідомляють у DeepState. Ситуація залишається напруженою, а ворог намагається закріпитися на нових позиціях.