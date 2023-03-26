Збройним Силам України вдалося стабілізувати ситуацію навколо міста Бахмут Донецької області, але бої ще тривають, хоч і з меншою інтенсивністю.

Про це 26 березня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у етері національного телемаратону.

«Учора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До цього було від 35 до 50 і більше. Однак це потребує більш детальної верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми, рекогносцировка сил. Вогонь поки що він веде такий самий щільний по Бахмутському напрямку — 268 обстрілів було всього, 94 обстріли тільки самого міста Бахмут, 17 зіткнень, 13 — біля міста», — сказав Череватий.

За словами речника, за останню добу на Бахмутському напрямку російські окупаційні війська втратили танк, бойову машину десанту, бойову машину піхоти, самохідну артмашину Гвоздика, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт і десять польових складів боєкомплектів.

Однак Череватий наголошує, що армія РФ протягом останніх декількох тижнів активізувала свою артилерію на Лимансько-Куп’янському напрямку, тому обстріли там не припиняються.

«За останню добу окупанти завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Там відбулося 10 бойових зіткнень, ворог втратив танк, бойову машину піхоти, бойову машину десанту і, головне, 92 бригада цього ранку знищила дороговартісну станцію радіоелектронної боротьби», — зазначив спікер Східного угруповання.

Череватий також відзначив відмінність наступальних дій росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку — тут окупанти працюють більш професійно, бої нагадують класичну війну з великою кількістю техніки, там діють регулярні війська, тому й втрати російських загарбників менші.

Військовий додав, що за минулу добу втрати путінської армії на Куп’янсько-Лиманському напрямку становили 60 вбитими і близько 100 пораненими, тоді як на Бахмутському, у період роботи там вагнерівців, 100 вбитими було звичайним явищем.

Череватий також прокоментував інформацію західної розвідки, що російській наступ на сході України «захлинувся».

«Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Не дали йому досягти якогось значного успіху в стратегічній наступальній операції. Тому, можливо, можна і погодитися з цим твердженням», — підсумував речник ЗСУ.