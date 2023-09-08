Політика

Боррель прокоментував питання щодо імпічменту очільниці Грузії

8 Вересня 2023 16:39
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боррель, грузія

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що питання імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі — це “ризик, який викликає ще більшу напруженість ситуації”.

Про це Жозеп Боррель сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, повідомляє “Грузия Online”.

“Що стосується питання про імпічмент президентки, то це ризик, який викликає ще більшу напруженість ситуації й посилює поляризацію. Усі інститути повинні працювати разом і рішуче підтримувати країну на європейському шляху. У Грузії є потенціал бути успішним у цьому процесі. У вас сильна адміністрація, у вас живий громадянський сектор, і для успіху в цьому історичному моменті вам необхідна співпраця”, — зазначив Боррель.

7 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше відвідав Грузію. У своїй промові, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх справ, він закликав країну виконати 12 умов для того, щоб здобути статус кандидата на вступ до Євросоюзу.


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