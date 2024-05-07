Боррель порадив державам ЄС не відправляти представників на “інавгурацію” Путіна

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на “інавгурацію” Путіна.

Про це Боррель заявив на зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок.

Боррель розповів, що після багатьох дискусій з державами-членами він надіслав їм усім повідомлення зі своїм розумінням того, що “правильно було б не відвідувати цю “інавгурацію”. “Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі”, – сказав він.

Боррель згадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і що вибори в Росії були ні чесними, ні справедливими.

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на “інавгурації” в Москві.

“Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюсь, що багато з них слідуватимуть цим вказівками. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішити – іти чи не іти”, – додав Боррель.