Політика

Боррель порадив державам ЄС не відправляти представників на “інавгурацію” Путіна

7 Травня 2024 12:26
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путін, єс, боррель
Жозеп Боррель / Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на “інавгурацію” Путіна.

Про це Боррель заявив на зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок.

Боррель розповів, що після багатьох дискусій з державами-членами він надіслав їм усім повідомлення зі своїм розумінням того, що “правильно було б не відвідувати цю “інавгурацію”. “Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі”, – сказав він.

Боррель згадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і що вибори в Росії були ні чесними, ні справедливими.

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на “інавгурації” в Москві.

“Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюсь, що багато з них слідуватимуть цим вказівками. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішити – іти чи не іти”, – додав Боррель.


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