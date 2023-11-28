Політика

Болгарія підтвердила, що відкриє небо для Лаврова. Він полетить на зустріч ОБСЄ в Скоп’є

28 Листопада 2023 11:14
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росія, обсє

Болгарія підтвердила, що дозволила відкрити свій повітряний простір для літака, на борту якого буде російська делегація на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим. Він вирушить на зустріч міністрів ОБСЄ в Північну Македонію.

Напередодні у МЗС Болгарії заявили, що отримали відповідний запит від російської сторони. Дипломатичний дозвіл на переліт діятиме протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу польоту.

Софія заявила, що це «виняток із застосування щодо нього [Лаврова] санкцій ЄС». Водночас дозвіл не поширюється на підсанкційних членів його делегації, про що сказано у відповіді болгарської сторони.

Раніше проліт російських літаків над своєю територією дозволила Північна Македонія. Міністерська зустріч ОБСЄ відбудеться у Скоп’є з 30 листопада по 1 грудня, де зберуться представники 57 країн.


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