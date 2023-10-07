Бойові дії в Ізраїлі ведуться у 22 точках, щонайменше 100 ізраїльтян загинули

До вечора суботи загинуло щонайменше 100 ізраїльтян, понад 900 отримали поранення, повідомляє The Jerusalem Post. Число захоплених у полон наразі не підтверджено.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що контролює ситуацію. «Спільно із поліцією Ізраїлю ми проводимо блокування у всіх районах. Наносяться авіаудари по тунелях, пускових установках, винищувачі завдають ударів по кордону. Було завдано сотні таких ударів, що призвело до численних жертв, зокрема серед терористів. Основні зусилля спрямовані на знищення всіх терористів на кордоні та всіх, хто намагається повернутися до сектору Газа. Спочатку ми ведемо вогонь із повітря, а потім застосовуємо важкі наземні засоби», – йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Бойові дії ведуться у 22 точках. “Деякі поселення зачищені, але необхідні додаткова перевірка, перш ніж оголосити їх безпечними”, – повідомили в армії.