Політика

Бойові дії не стихають по всій довжині фронта. Вечірнє зведення Генштабу

6 Січня 2024 19:08
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генштаб

Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
  • На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 5 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та південніше Новодарівки, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Олександрівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК “Тор” противника.


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