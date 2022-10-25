Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених?

На Банковій не виключають, що заарештованого за підозрою у державній зраді 83-річного президента Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва обміняють у підсумку на українських військових у полоні у країни-окупанта РФ. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив Настоящему Времени.

За його словами, на Банковій “абсолютно позитивна реакція” на арешт підозрюваного, який, за матеріалами слідства, працював на ОПК ворога до і після повномасштабного вторгнення Росії.

Питання інтерв’юера звучало так: “Чи Богуслаєв братиме участь в обміні, враховуючи той факт, що він є взагалі громадянином Росії?”

Подоляк сказав, що схема, можливо, буде такою самою, як і з кумом російського диктатора Віктором Медведчуком, якого обміняли на військовополонених.

Водночас він зазначив, що всі питання обміну – “дуже тонка матерія”, і люди, які займаються цим, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, просять заздалегідь нічого такого не казати.

“От по Медведчуку бачите: використали суб’єкта, отримали всі дані, свідчення, віддали – займайтеся там своїм Медведчуком, і забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів”, – сказав Подоляк.

На уточнення журналіста – “виключати обмін не будемо?” – радник Єрмака відповів: “Ні, не будемо. <…> Ці суб’єкти також можуть потрапити до обмінного списку”.

22 жовтня 2022 року СБУ затримала директора Мотор Січі Богуслаєва та одного зі співробітників авіапідприємства, оголосивши їм про підозри, зокрема у держзраді. Ще у 2019-му вийшли розслідування, що Мотор Січ, попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжувало постачати деталі для двигунів до вертольотів ЗС РФ. За новими даними, їх постачали РФ навіть після її повномасштабного вторгнення. 24 жовтня Богуслаєва заарештували без права на заставу.