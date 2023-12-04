Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Їх звинувачують в отриманні 35 тисяч доларів хабаря за скасування арешту майна у справі експрезидента Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє ВРП та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«4 грудня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП щодо надання згоди на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна», — ідеться в повідомленні САП.

Йдеться про суддів В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Зазначається, що за даними слідства, вони мали ухвалити судове рішення щодо зняття арешту з літаків нібито за хабар.

За даними ЗМІ, їх підозрюють в отриманні хабаря за рішення про скасування арешту майна у справі підозрюваного в держзраді Богуслаєва.