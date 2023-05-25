Політика

У родини Богуслаєва знайшли ще нерухомість на Лазурному узбережжі — «Схеми»

25 Травня 2023 17:24
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Богуслаєв

У сина затриманого президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва — Олександра — знайшли нове майно на Лазурному узбережжі у Франції, про яке досі не було відомо.

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань «Схеми».

Журналісти дізналися, що Олександр Богуслаєв та його бізнес-партнер Сергій Шинкаренко володіють фірмою SCI Saint Petr. На неї записана квартира, підвал, паркомісце та гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі, що на узбережжі Франції. Майно журналісти оцінюють у 800 тисяч євро.

Наразі родина Богуслаєва не коментувала викриття «Схем».

Це не єдине майно Олександра Богуслаєва, яке знайшли журналісти. Так, Богуслаєв-молодший володіє кількома фірмами, на які в Ніцці записана квартира і підвальне приміщення на Англійській набережній, два апартаменти на 588 та 622 квадратні метри, дві квартири в елітному житловому комплексі та будинок. Цю нерухомість оцінюють у 5,9 млн євро (майже 230 млн гривень).

Колишнього власника та почесного президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали наприкінці жовтня 2022 року. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Богуслаєва підозрюють у колабораційній діяльності (ст. 111-1) та пособництві державі-агресору (ст. 111-2), а також у сприянні діяльності терористичної організації.

Згодом Богуслаєву повідомили ще про одну підозру за те, що він наказав зняти лопаті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові.


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