Політика

Богуслаєв попросив включити його до списків на обмін із РФ

11 Травня 2023 07:23
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Богуслаєв

Колишній голова запорізького заводу “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв попросив владу України включити його до списків на обмін із Росією. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Україна звинувачує 84-річного Богуслаєва у колабораціоністській діяльності. З жовтня минулого року він перебуває у СІЗО. Провину колишній директор заводу відкидає.

ЗМІ публікують фотокопію листа Богуслаєва на ім’я голови офісу президента України Андрія Єрмака. Екс-директор зазначає, що він пенсіонер та інвалід 1-ї групи.

Раніше можливий обмін Богуслаєва припускав радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Таку думку висловлював також голова Служби безпеки України Віталій Малюк. Малюк уточнив, що Богуслаєв перед можливим обміном має дати всі необхідні свідчення.

За даними слідчих, Богуслав був у змові з близькими до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, яка постачає озброєння російській армії.


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Богуслаєв попросив включити його до списків на обмін із РФ
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