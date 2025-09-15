Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень, – Сухопутні війська

З 1 вересня військовослужбовці ТЦК під час оповіщення військовозобов’язаних почали застосовувати бодікамери. За цей час вже вдалося зафіксувати низку правопорушень, матеріали щодо яких передали до правоохоронних органів.

Про це повідомила пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів. Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Також військові підкреслили, що всі дії здійснюються виключно в межах чинного законодавства та закликали громадян сумлінно його дотримуватися і сприяти мобілізаційному процесу.