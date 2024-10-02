Суспільство

Близько 30% жителів Харківщини не оновили свої військово-облікові дані
2 Жовтня 2024 13:23
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мобілізація
Військовозобов’язані у Харкові стоять у черзі на оновлення даних у ЦНАПі / Фото: Суспільне Харків

Приблизно 30% жителів Харківської області не оновили свої військово-облікові дані.

Про це на брифінгу розказав начальник мобілізаційного відділу, заступник начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко, передає “Суспільне”.

За його словами, одна з причин, з яких люди не йшли оновлювати дані, — це страх.

“Я не знаю, з чим це пов’язано, але вони думають, що якщо вони будуть оновлювати свої дані, то обов’язково вони одразу підуть на війну. Через свій страх люди порушують законодавство, після чого страждають через немалі штрафами, які на даний час існують”, – говорить начальник мобілізаційного відділу.

За його словами, статистики щодо кількості постанов про адміністративні правопорушення, які внесли керівники й щодо скількох військовозобов’язаних, він не має, але оскаржень штрафів, які накладено, “дуже мало”.


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