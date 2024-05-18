Близько 14% російських нафтопереробних потужностей виведено з ладу внаслідок атак українських БПЛА

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання цін на пальне, але мінімально вплинули на виробництво електроенергії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на розвідувальне управління Пентагону.

Втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20-30% до середини березня та спричинила припинення експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту, йдеться в оцінці Розвідувального управління Міністерства оборони, яку узагальнили в доповіді, опублікованій генеральним інспектором, який контролює допомогу США Україні.

“Щоб пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпортувати з Казахстану та надала пріоритет постачанню нафтопродуктів Російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту”, – йдеться в доповіді.

Україна, яка в боротьбі з Росією спирається на іноземну військову та економічну допомогу під керівництвом США, дедалі частіше завдає ударів по цілях на російській території. Хоча атаки на нафтопереробні заводи спрямовані на скорочення доходів путінських збройних сил від продажу палива та експорту, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Хоча атаки все ще тривають, аналіз DIA охоплює тільки двомісячний період – від першого удару 21 січня по заводу ПАТ “Новатек” в Усть-Лузі до атаки на електростанцію в Новочеркаську 24 березня.

Атаки на енергооб’єкти “призвели до незначного порушення електропостачання російських військових і цивільного населення”, оскільки “Росія володіє потужною генерацією – третьою за величиною у світі – і високим ступенем резервування енергосистеми”.

У п’ятницю Туапсинський нафтопереробний завод ПАТ “НК “Роснефть” на Чорному морі зазнав одного з найбільших ударів безпілотників України по території Росії. Згідно з галузевими даними та інформацією Міжнародного енергетичного агентства, завод, що експортує дизельне паливо і мазут, після атаки наприкінці січня не працював три місяці і відновив роботу тільки нещодавно.

Українські удари по Чорноморському флоту Росії з використанням безпілотних літальних апаратів “змінили схему дій російських ВМС”, йдеться в доповіді. Чорноморський флот Росії почав уникати українського узбережжя і перемістив деякі кораблі зі своєї головної бази в окупованому Севастополі, йдеться в доповіді.