Блиск і “айфони”: прикордонники виявили коштовну комбінацію

На пункті пропуску «Шегині» під час спільного огляду з митницею прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили дві спроби незаконного переміщення дорогих речей.

Серед особистих речей громадянки України 2000 року народження, яка перетинала кордон пішки, знайшли п’ять новеньких iPhone 17 Pro Max. А в салоні мікроавтобуса Mercedes, що їхав із Німеччини, виявили три діаманти вагою 1,30; 0,52 та 0,42 карата. Водій — мешканець Івано-Франківщини — пояснив, що нібито мав передати дорогоцінне каміння до Києва поштою. Орієнтовна вартість вилученого може сягати пів мільйона гривень.