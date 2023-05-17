Економіка

Bloomberg: “Зернова угода” буде продовжена

17 Травня 2023 14:44
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зерновий коридор

За словами турецьких чиновників, угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із ключових портів через Чорне море, буде продовжена, Росія поки що погодилася залишитися в угоді. Про це повідомляє Bloomberg.

“Угода, досягнута за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, збереже відкритим великий торговий шлях на тлі війни Росії в Україні та збільшить світові постачання продовольства”, – йдеться у повідомленні агенції.

Москва погрожувала вийти з угоди, якщо перешкоди для поставок власного врожаю та добрив не будуть усунені.

Оголошення очікується в середу, заявили Bloomberg чиновники, які відмовилися називати свої імена, оскільки інформація є конфіденційною.

Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков поки не підтвердив угоду, зазначивши, що поки рано коментувати.


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