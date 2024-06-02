Bloomberg: Зеленський звинуватив Китай у підриві саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у співпраці з Москвою з метою зірвати саміт для обговорення мирного плану його країни, що є ознакою зростаючого розчарування поглибленням зв’язків Китаю з Росією, пише Bloomberg.

Росія робить “все”, щоб зірвати саміт, запланований на середину червня, використовуючи вплив Китаю та його дипломатів, заявив Зеленський журналістам у кулуарах Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі. Раніше український президент виступив з програмною промовою, в якій закликав азійських лідерів приєднатися до саміту, щоб допомогти знайти шлях до припинення війни з Росією.

“Ми хочемо, щоб Азія знала, що відбувається в Україні, – сказав Зеленський у неділю. “Нам потрібна підтримка азіатських країн. Вона дуже потрібна”.

Китай наразі не відреагував на коментарі Зеленського.

Український лідер активізував свої міжнародні візити з минулого тижня, саме тоді, коли Росія нарощувала військові формування біля північно-східного кордону України і збільшила кількість повітряних атак. Він хоче заручитися підтримкою іноземних лідерів, у тому числі так званого Глобального Півдня, для проведення саміту 15-16 червня.

Понад 100 країн і 75 глав держав підтвердили свою участь, сказав Зеленський. Швейцарія запланувала українську конференцію одразу після зустрічі “Великої сімки” в Борго-Егнація, Італія.

Кілька лідерів G-7 планують приєднатися до неї, але президент Джо Байден не планує бути там, повідомляє Bloomberg News, тоді як Китай дав зрозуміти, що не буде присутній.

За словами Зеленського, США заохочують деякі країни взяти участь у конференції, тоді як Китай виступає проти цього.

Китай і Бразилія закликають до проведення міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, для обговорення пропозицій щодо припинення війни, пропонуючи альтернативу проштовхуванню Києвом власного мирного плану, який підтримується Заходом.

Зеленський заявив, що азійські лідери, які візьмуть участь у запропонованому ним саміті, будуть залучені до глобальної оборони і допоможуть зміцнити єдність проти війни. На заході обговорюватимуться питання ядерної зброї, продовольчої безпеки та звільнення військовополонених.

“Після мирного саміту, коли глобальна більшість погодиться зі спільними домовленостями та кроками, відповідні сторони передадуть їх Росії, прагнучи досягти результату, подібного до зернової ініціативи”, – сказав Зеленський раніше на форумі.

Рідкісна поїздка Зеленського до Азії відбувається в той час, коли російське вторгнення триває вже третій рік. Українській економіці потрібні всі зернові та олійні культури для виходу на світові ринки, і Зеленський хоче забезпечити безпеку одностороннього судноплавного проходу через Чорне море.

Український президент закликав поставити під сумнів зв’язки Китаю з Росією, заявивши, що підтримка Москви забезпечить продовження війни в Україні.

“Не можна говорити, що ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність України, і в той же час бути на боці країни, яка порушує принципи Статуту ООН”, – сказав він про Китай.