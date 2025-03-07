Політика

Bloomberg: Зеленський планує візит до ПАР
7 Березня 2025 14:26
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Президент України Володимир Зеленський та президент ПАР Сиріл Рамафоса / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський та президент ПАР Сиріл Рамафоса / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ймовірно здійснить офіційний візит до Південно-Африканської Республіки у квітні.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на речника президента ПАР Вінсента Магвенью.

За його словами, зустріч Зеленського з президентом ПАР Сирілом Рамафосою запланована на 10 квітня. Візит стане продовженням діалогу щодо “інклюзивного мирного процесу”, який, за словами речника, має забезпечити шлях до завершення війни.

Bloomberg зазначає, що переговори Зеленського та Рамафоси відбудуться на тлі спроб Києва та Преторії налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом.


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