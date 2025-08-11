        Суспільство

        Bloomberg: Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним

        Галина Шподарева
        11 Серпня 2025 09:39
        Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Кір Стармер / Фото архівне: Офіс президента
        Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Кір Стармер / Фото архівне: Офіс президента

        Європейські лідери планують поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед його запланованою зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці.

        Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

        За інформацією видання, послів ЄС поінформували про переговори в неділю, а міністри закордонних справ країн блоку проведуть віртуальну зустріч у понеділок. Білий дім не надав коментаря щодо можливої розмови.

        Очікується, що розмова між Трампом і європейськими лідерами відбудеться після напружених дипломатичних вихідних, які включали зустрічі американських, українських та європейських чиновників, зокрема переговори у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі.


