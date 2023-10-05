Bloomberg: Туреччина незабаром проведе переговори про закінчення війни

У Туреччині найближчим часом мають відбутися переговори про майбутнє закінчення війни Росії проти України. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах.

За словами джерел, Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над забезпеченням підтримки мирного саміту, який Україна хоче провести пізніше у 2023 році.

Зустріч заплановано на кінець жовтня у Стамбулі – попередні такі переговори відбулися в Данії та Саудівській Аравії, учасники обговорять ідеї досягнення “міцного миру” в Україні.

Очікується участь обмеженої кількості чиновників, включаючи представників США, проте Білий дім поки не визначив, хто саме приїде від Вашингтона. Росію на саміт не запросили.

Видання пише, що союзники України “дуже хочуть”, щоб Китай знову взяв участь у переговорах, проте незрозуміло, чи надішле Пекін свого представника.