Політика

Bloomberg: США готуються представити план Трампа щодо припинення війни в Україні
5 Лютого 2025 19:29
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Мешканці розбирають уламки будинку після ракетного удару в Полтаві, 1 лютого 2025 / Фото Сергій Бобок/AFP
Мешканці розбирають уламки будинку після ракетного удару в Полтаві, 1 лютого 2025 / Фото Сергій Бобок/AFP

Союзники США очікують, що наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план припинення війни Росії проти України, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

За словами цих людей, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, план буде представлений союзникам спеціальним представником Трампа з питань України Кітом Келлоггом. Вони відмовилися повідомити, наскільки детальними, на їхню думку, мають бути дискусії, і в якому форматі вони відбудуться.

Пропозиція буде представлена на конференції 14-16 лютого в баварському місті за тиждень до того, як російській війні виповниться три роки. Звіти і коментарі Келлога та інших осіб за останні тижні містять натяки на план пошуку того, що союзники Трампа називають «миром через силу».

Елементи включають потенційне заморожування конфлікту і залишення території, окупованої російськими військами, у невизначеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, щоб Москва не змогла знову напасти.

Українські облігації, які зростали протягом останніх трьох місяців на спекуляціях щодо можливого руху до миру, додали до цього зростання в середу. Доларові облігації з погашенням в 2035 і 2036 роках торгувалися на найвищих рівнях з моменту їх випуску в минулому році.

Келлогг дав зрозуміти, що США хотіли б, щоб вибори в Україні відбулися після припинення вогню, в той час як Трамп вказав, що доступ до критично важливих корисних копалин в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання. У середу генерал у відставці підтвердив, що планує відвідати Мюнхенську зустріч.

Президент США також пригрозив Москві масованими санкціями, якщо вона не піде на переговори.

Головним пріоритетом України як остаточної гарантії безпеки є членство в НАТО – перспектива, яку Київ визнав малоймовірною в короткостроковій перспективі. Цього тижня президент Володимир Зеленський заявив, що він відкритий до виборів після закінчення війни – і як тільки буде скасовано воєнний стан.

Цього тижня головний радник президента України Андрій Єрмак розмовляв з радником президента США з національної безпеки Майклом Уолцом, а речник президента Росії Володимира Путіна заявив, що контакти між американськими та російськими відомствами посилюються.

І Путін, і Зеленський дали зрозуміти, що їхня попередня відмова розмовляти один з одним пом’якшилася з наближенням плану Трампа. В інтерв’ю пізно ввечері у вівторок телеведучому Пірсу Моргану Зеленський підтвердив свою готовність говорити з Путіним про припинення війни в присутності партнерів України.

Заява українського лідера перегукується з висловлюваннями минулого місяця в інтерв’ю Bloomberg News про те, що він готовий сісти за стіл переговорів з Росією разом із США та ЄС.


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