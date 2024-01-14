Bloomberg: Переговори в Давосі відбудуться у спробі привернути увагу до України

Україна прагне використати щорічну зустріч політичних та бізнес-лідерів у Давосі цього тижня, щоб привернути увагу до своєї боротьби проти російського вторгнення, пише Bloomberg.

Ще до офіційного початку Всесвітнього економічного форуму зустріч радників з національної безпеки в неділю спробує заручитися підтримкою мирного плану України серед країн Глобального Півдня, багато з яких неохоче підтримують Київ після вторгнення Росії майже два роки тому.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у двосторонніх зустрічах в Альпійському селищі та виступить з промовою на високому рівні, а в країні відбудуться круглі столи з інвесторами та керівниками компаній, присвячені післявоєнній відбудові та використанню заморожених російських активів.

Ці заходи відбуваються на тлі схвалення у Вашингтоні та Брюсселі життєво необхідної допомоги у розмірі понад 100 мільярдів доларів, оскільки військові зусилля зайшли в глухий кут, а багатомісячний контрнаступ України не зміг забезпечити прорив на полі бою. Ще більше відволікають увагу світової еліти конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом та підтримувані Іраном атаки хуситів у Червоному морі, які підірвали світову торгівлю, не кажучи вже про потенційне переобрання Дональда Трампа наприкінці цього року.

На тлі множення глобальних криз Зеленський продовжує зображати українську мирну формулу з 10 пунктів, вперше викладену наприкінці 2022 року, як основу для будь-яких переговорів з Росією.

Київ хоче провести саміт лідерів, присвячений цьому плану, на початку цього року, але дата і місце проведення ще не визначені. Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів був би передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити Росію до процесу.

Мета недільної зустрічі – “завершити переговори на рівні радників з питань національної безпеки”, заявили в Міністерстві закордонних справ Швейцарії. США хочуть, щоб Україна вдосконалила свій план протидії російському вторгненню – тема, яку, як очікується, буде піднята із Зеленським у Давосі. Вторгнення Росії в сусідню країну, найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, триває вже третій рік. 24 лютого виповнюється три роки.

Головною умовою мирної формули Зеленського є повне виведення російських військ – вимога, яку Кремль відкинув. Україна виключила прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, який назвав попередні зустрічі – в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті – нелегітимними.

Співголовами зустрічі в Давосі будуть міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та Андрій Єрмак, керівник апарату президента України.

Менша, таємна зустріч відбулася 16 грудня між Україною, її союзниками по “Великій сімці” та групою країн Глобального Півдня для більш вільної та відвертої дискусії, повідомило агентство Bloomberg. Ця зустріч, що відбулася в Ер-Ріяді, не принесла значного прогресу, оскільки Україна та її союзники по G-7 опиралися закликам країн Глобального Півдня до прямої взаємодії з Росією.