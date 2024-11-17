Bloomberg: Найімовірніше, далекобійний потенціал буде використано в Курській області

США наближаються до остаточного рішення зняти деякі обмеження на використання Україною зброї західного виробництва для нанесення ударів по обмежених військових об’єктах у Росії, повідомляють Bloomberg джерела, знайомі з питанням.

За словами співрозмовників видання, дискусії розгортаються у зв’язку з тим, що Північна Корея посилює підтримку армії президента Володимира Путіна, і рішення також послідує за збільшенням кількості російських ракетних ударів і ударів безпілотників по Україні.

За словами співрозмовників, якщо рішення буде схвалено, то, найімовірніше, насамперед цей потенціал буде використано в Курську, де Україна бореться з північнокорейськими військами, а також із силами Москви. Проте дозвіл, якщо його буде отримано, навряд чи зайде так далеко, як просила Україна, сказав один зі співрозмовників.

У міру того як війна в Україні вступає в третю повну зиму, США та їхні союзники стали вкрай стурбовані рішенням Пхеньяна розгорнути свої сили в бойових діях. За оцінками деяких країн G-20, Північна Корея може в кінцевому підсумку направити в Росію до 100 000 військовослужбовців. Союзники вважають, що поглиблення співпраці між Путіним і Кім Чен Ином може мати наслідки для балансу безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Обговорення між союзниками щодо ракетних ударів активізувалися після перемоги Дональда Трампа на виборах у США на початку цього місяця, сказало інше джерело. Трамп заявив, що буде прагнути до швидкого укладення угоди між Україною і Росією, щоб покласти край війні, не уточнивши, яким чином.

Москва за допомогою Пхеньяна намагається витіснити українські війська з Курської області. Деякі лідери, ймовірно, порушать питання про військову участь Північної Кореї, зокрема й Китай, на саміті лідерів G-20, який розпочнеться в понеділок у Бразилії.

Пхеньян також підтримав Росію, поставивши їй мільйони артилерійських боєприпасів та іншу зброю. Очікується, що США ухвалять додаткові санкції проти Північної Кореї до того, як президент Джо Байден залишить свою посаду, сказали кілька людей.

Президент України Володимир Зеленський уже давно благає союзників дозволити використання західної зброї для нанесення ударів по військових об’єктах у глибині Росії. Він стверджував, що це рішення дасть змогу його країні краще захищатися від шквалу атак, спрямованих на найважливіші об’єкти інфраструктури та міста. Деякі союзники вважають, що цей крок мало що змінить на полі бою і не вартий ризику ескалації.

Адміністрація Байдена заявила, що направить Києву якомога більше допомоги до вступу Трампа на посаду в січні.