Bloomberg: Коронація Чарльза III відбудеться 3 червня 2023

Очікується, що король Чарльз III буде коронований 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві, повідомили Bloomberg представники Великобританії.

Говорячи на умовах анонімності перед публічним оголошенням, урядовці сказали, що плани узгоджуються на цю суботу на початку літа, хоча дискусії щодо того, які інші дні стануть офіційними вихідними, ще тривають. Букінгемський палац відмовився від коментарів.

Коронація, яка відбуватиметься майже через 70 років після того, як його матір була коронована, стане центральною частиною днів святкування початку правління монарха. Чарльз зійшов на престол і був призначений королем минулого місяця після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

У червні наступного року королю виповниться 74 роки, що зробить його найстарішою людиною, яка була коронована в історії Великобританії. Широко повідомлялося, що коронація буде меншою, скромнішою версією попередніх церемоній, з місцем для представників різних віросповідань і громадських груп відповідно до різноманітності сучасної Британії. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.