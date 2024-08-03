Bloomberg: Двом лондонцям висунуто звинувачення в підпалі українських підприємств

Двом чоловікам висунули обвинувачення у зв’язку з імовірним підпалом пов’язаних з Україною підприємств у Лондоні від імені групи Вагнера, передає Bloomberg.

22-річний Джейкім Баррінгтон Роуз і 19-річний Угніус Асмена обвинувачуються у злочинах, передбачених Законом про національну безпеку, що стало частиною першої справи, пов’язаної зі звинуваченнями за новими законами про шпигунство, повідомила поліція Лондона.

Вони приєдналися до п’яти інших обвинувачених, яким було висунуто обвинувачення у зв’язку з пожежею на промисловому об’єкті в Лейтоні, східний Лондон, 20 березня, для боротьби з якою знадобилося 60 пожежників.

Співучасник Ділан Ерл, 20 років, обвинувачується в організації підпалів від імені групи Вагнера.

Стверджується, що Ерл контактував із куратором у групі Вагнера, після чого проводив розвідку цілей “у зв’язку з діяльністю, спрямованою на благо Росії”.

Стверджується, що Ерл вербував і оплачував інших людей для вчинення підпалів пов’язаних з Україною підприємств, що належать компаніям Oddisey і Meest UK.

Група Вагнера, чий колишній лідер Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі минулого літа, є забороненою у Великій Британії терористичною організацією.

Пригожин і його загони, які воювали на боці Росії в українському конфлікті, в червні минулого року влаштували короткочасний бунт проти московської влади.

Домінік Мерфі, голова Контртерористичного командування, сказав: “Хоча це дуже серйозні звинувачення, я хочу запевнити громадськість, що ми не вважаємо, що у зв’язку з цією справою існує якась ширша загроза”.

“Розслідування триває, але тепер, коли звинувачення пред’явлені, я закликаю всіх поважати процес кримінального правосуддя і не робити здогадок і не давати коментарів у цій справі”.

На Роуз і його співучасника Асмену чекає слухання щодо визнання провини 4 жовтня і попередній судовий розгляд, який триватиме вісім тижнів, починаючи з 2 червня 2025 року.

Ерл з Елместхорпа, графство Лестершир, звинувачується в підпалі за обтяжливих обставин, підготовці до дії, яка загрожує життю або життю людини, або до дії, що створює серйозний ризик для здоров’я і безпеки населення Сполученого Королівства, відповідно до розділу 18 Закону про національну безпеку 2023 року, а також у наданні допомоги іноземній розвідувальній службі відповідно до розділу 3 Закону про національну безпеку 2023 року.

22-річний Дмітріюс Паулауска з Кройдона, який перебуває під умовною заставою, звинувачується в нерозголошенні інформації про терористичні акти.

Джейк Рівз, 22 роки, з Кройдона, обвинувачується в підпалі за обтяжуючих обставин і прийнятті готівки, знаючи, що її отримано від іноземної розвідслужби.

Нії Менса, 21 рік, з Торнтон Хіт, південний Лондон, обвинувачується в підпалі за обтяжуючих обставин.

Роуз із Кройдона, південний Лондон, і Асмена з Вандсворта, південний Лондон, обвинувачуються в підпалі за обтяжуючих обставин.

Роуз також обвинувачують за одним пунктом у зберіганні зброї в громадському місці і за одним пунктом у зберіганні зброї в приватному місці.

Поліція повідомила, що вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом у суботу.