Bloomberg: Дохід РФ від експорту нафти зараз більший, ніж до повномасштабного вторгнення

Щомісячний дохід Росії від експорту нафти зараз більший, ніж до її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Доходи Росії від її основних податкових джерел — нафтодоларів — майже подвоїлися в період з квітня по жовтень. Згідно з розрахунками Bloomberg, які базуються на даних російського міністерства фінансів, але згладжують надходження від податку на прибуток, чисті доходи Росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 мільярда доларів, що становить 31% від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це найвищий показник з травня 2022 року і перевищує будь-який інший місяць за рік до повномасштабного вторгнення в Україну.

За перші дев’ять місяців 2023 року вітчизняні та тіньові власники флоту сукупно перевезли понад 70% російських нафтових вантажів, що дозволило Москві зберегти контроль над експортом і поступово підвищувати ціни.

“Тіньовий флот” працює на Росію

Як відзначає агенція, санкційна угода, покликана зменшити фінансування військового нападу Кремля на Україну, укладена рік тому, передбачала обмеження ціни на російську нафту, що постачається морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель, що на 24 долари нижче за середню ринкову ціну за останні 12 місяців. Натомість вона сприяла прибутковому бізнесу для десятків трейдерів і судноплавних компаній, яких важко відстежити. Згідно з торговими даними, зібраними агентством Bloomberg, від моменту, коли нафта покидає Росію, до моменту, коли вона потрапляє до покупців, “випаровується” до 11 мільярдів доларів нафти на рік.

Верхня межа ціни була побудована таким чином, щоб не дозволити компаніям країн “Великої сімки” надавати Росії такі послуги, як транспортування та страхування, коли нафта продавалася за ціною понад 60 доларів. Водночас Європейський Союз заборонив майже весь імпорт нафти з Росії, яка до цього моменту була головним постачальником блоку, що призвело до посилення співпраці Москви з Китаєм та Індією.

Зазначається, що план санкцій був задуманий як спосіб обмежити доходи Росії від продажу нафти, не викликавши при цьому стрибка світових цін на енергоносії. Побічним продуктом стала зміна фінансової архітектури нафтової та морської торгівлі.

“Тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є чимось новим. Іран використовував їх роками. Тепер, коли їх використовує такий потужний виробник, як Росія, вони стали більш поширеними”, — розповів старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, який брав участь у формуванні попередніх санкцій США проти Ірану та Росії, Едді Фішман.

За його словами, якщо не буде узгоджених дій, щоб зробити використання цих неякісних альтернатив західним послугам, вони будуть зростати і стануть структурною особливістю світової торгівлі нафтою.

Попри те, що Захід намагається обмежити обхідні шляхи для Росії, зокрема, влада Греції стверджує, що вона безсила запобігти таємним судноплавним операціям, які відбуваються неподалік від узбережжя країни.

Іспанія, ще одна країна-член ЄС, змогла припинити подібну діяльність на початку цього року, залишивши Грецію — найбільшого у світі власника нафтових танкерів — у ролі вирішального винятку. Як пише Bloomberg, працюючи в умовах цінового ліміту, грецькі судна цього року перевезли більше російської нафти, ніж їхні конкуренти з будь-якої іншої країни, окрім самої Росії.

“Грецькі власники змогли залишитися в торгівлі — не порушуючи правил ЄС — після того, як дипломати країни успішно лобіювали в інших країнах-членах ЄС пом’якшення заходів, які в іншому випадку обмежили б можливості вантажовідправників торгувати з Росією. Згідно з даними судноплавства, у 2023 році грецькі судна перевезли 20% усіх російських нафтових поставок і майже третину експорту флагманської нафти марки Urals”, — йдеться в матеріалі агенції.

Як довго це триватиме — невідомо. Але зростання значення тіньового флоту очевидне: 2023 року він перевіз близько 45% російської нафти.

Як реагують на “тіньовий флот” на Заході

“Санкції мають добрі наміри. Але факт в тому, що вони в кінцевому підсумку призвели до того, що великий флот застарілих танкерів працює поза межами досяжності західних регуляторів, ймовірно, з низькоякісною страховкою”, — розповів старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

Це не залишилося непоміченим, зазначає Bloomberg. З 12 жовтня Міністерство фінансів США наклало санкції на вісім нафтових танкерів за порушення цінового ліміту, шість з яких належали російському “Совкомфлоту”, державній танкерній компанії, що підтримується державою.

Влада США також надіслала листи операторам близько 100 суден з проханням надати інформацію про потенційні порушення цінових обмежень. ЄС вивчає можливість запровадження системи повідомлень, яка вимагатиме його дозволу на продаж або експорт танкерів і суховантажів, що були у використанні. Це може ускладнити для таких країн-членів, як Греція, продаж танкерів у тіньовий флот. Велика Британія також наклала санкції на нафтотрейдера з Дубаю через його непрозору структуру власності.

Міністерство фінансів США заявило, що тепер воно хоче підвищити витрати Росії на доставку нафти.

“Ми будемо уважніше дивитися на верхню межу ціни”, — заявив радник президента Джо Байдена з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Він додав, що “казначейство США та інші” вживають заходів, щоб прибутки Москви від торгівлі нафтою знизилися після підвищення ціни на російську нафту.

“Головне питання полягає в тому, чи дійсно США та їхні союзники хочуть обмежити потоки російської нафти, що потенційно може призвести до зростання світових цін на паливо — в рік виборів для Байдена. Якщо ні, а саме так вважають багато нафтотрейдерів і аналітиків, то у Москви є обхідні шляхи, які вона може використати: від свого тіньового флоту до заохочення західних постачальників послуг заплющувати очі на потенційно неправдиві свідчення трейдерів про ціну, за якою вони купують нафту”, — пише Bloomberg.