Bloomberg: Балтійські країни посилюють боротьбу з російськими радіолокаційні перешкодами

Латвія, Литва та Естонія фіксують різке зростання радіо- та супутникових перешкод, які, за їхніми словами, Росія створює, розташовуючи обладнання для електронної боротьби поблизу кордонів країн, пише Bloomberg.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році в регіоні Балтійського моря почастішали випадки глушіння сигналів, зокрема GPS, що вплинуло на авіаційне та морське сполучення. Але в останні місяці ситуація значно загострилася. Естонський регулятор повідомив, що зараз 85% польотів у країні зазнають перешкод. Також зафіксовано стрімке зростання спроб передачі хибних координат, практики, відомої як «спуфінг».

Минулого місяця Литва звинуватила Росію у різкому збільшенні глушіння GPS, що призвело до зростання таких випадків у 22 рази порівняно з попереднім роком.

Загроза стосується не лише цивільного транспорту, а й безпеки всього регіону, який став потенційною точкою конфлікту НАТО з Кремлем. За словами дослідника Варшавського центру східних досліджень Яцека Тарочінського, такі дії Росії випробовують реакцію альянсу та націлені на розділення союзників.

Латвія, Литва та Естонія підняли питання на міжнародному рівні. Разом із Фінляндією вони повідомили про погіршення радіо-навігаційного сигналу Міжнародному союзу електрозв’язку (ITU). Аналогічні скарги надійшли до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка встановила, що джерелом перешкод є Росія.

ICAO висловила «серйозну стурбованість» безпекою польотів і заявила, що якщо Москва протягом 30 днів не вживе заходів для припинення глушіння, це розглядатиметься як потенційне порушення міжнародного права. ITU також закликала Росію негайно припинити втручання.

Литва повідомила, що офіційної реакції Росії на звернення ICAO досі не отримала, а перешкоди продовжуються. Порушення регламентів ITU може призвести до обмеження видачі дозволів на використання радіочастот та їхній захист.

Незважаючи на це, Балтійські країни та союзники вживають заходів для протидії перешкодам. У липні система глобальної навігації Galileo запустила нову функцію для протидії спуфінгу сигналів у чутливих зонах, включно з Балтійським морем.

Перешкоди розповсюджуються і на сушу, зокрема на мобільні мережі. Урядові органи закликали цивільних не запускати дрони поблизу кордонів із Росією через ризик спуфінгу GPS.

Пілоти комерційних авіарейсів усе частіше змушені переходити на альтернативні методи навігації, що значно підвищує навантаження на диспетчерів. У Польщі перешкоди особливо відчутні в районі Сувалківського коридору, між Білоруссю та російською Калінінградською областю, яка, як вважають експерти, є центром електронної війни Росії.

За даними Балтійських держав, додаткові пристрої для глушіння сигналів Росія розміщує також на кораблях у Балтійському морі.