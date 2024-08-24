Bloomberg: 10 вересня Apple планує представити нові iPhone, AirPods і годинник

За словами людей, знайомих із ситуацією, Apple Inc. планує провести свій найбільший захід цього року 10 вересня, коли компанія презентує новітні iPhone, годинник і AirPods. Хоча терміни ще не оголошені, пише Bloomberg, компанія готується саме до цієї дати.

Після презентації телефони надійдуть у продаж 20 вересня, що відповідає типовому підходу Apple в останні роки.

Цей запуск вкрай важливий для Apple, яка в останні квартали переживає спад продажів своїх смартфонів і переносних пристроїв. Вихід нового iPhone 16 20 вересня означає, що частина доходів від продажу пристрою буде врахована в поточному періоді – четвертому фінансовому кварталі Apple, коли компанія очікує, що продажі зростуть приблизно на 5% порівняно з роком раніше.

Більший шматок продажів припаде на наступний квартал, який збігається з сезоном свят. Аналітики прогнозують, що в цей період виручка зросте на 7% до $128,4 млрд.

Як зазначає агентство Bloomberg, iPhone 16 отримає більші екрани в моделях Pro і нові функції камери, наприклад, спеціальну кнопку для зйомки фотографій. Крім того, компанія запускає набір інструментів штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence. Загалом, однак, телефони не будуть сильно відрізнятися від торішніх моделей.

Носимі пристрої Apple, тим часом, чекають великі зміни.

Моделі Apple Watch Series 10 стануть тоншими, але отримають більші екрани. Крім того, Apple оновлює лінійку AirPods, випускаючи нові версії для бюджетного і середньобюджетного сегмента. Уперше компанія запропонує шумозаглушення в AirPods середньобюджетного рівня, а модель початкового рівня буде оновлена вперше з 2019 року.

Компанія також планує наприкінці цього року почати перехід своїх комп’ютерів Mac на процесори M4, але оновлення Mac зазвичай виходять не раніше, ніж через місяць після щорічного запуску iPhone. Це ключовий крок перед запуском нових машин. Mac, що з’являться, мають ідентифікатори «16,1», «16,2», «16,3» і «16,10».

Усі вони являють собою моделі з базовою версією чипа M4. Три комп’ютери Mac мають 10 ядер у центральному процесорі, або CPU, в той час як одна версія низького рівня включає вісім ядер – показник продуктивності. Версії з 10-ядерними процесорами також оснащені 10-ядерними GPU, або графічними процесорами. Модель із восьмиядерним процесором має восьмиядерний графічний движок. Усі вони оснащені 16 або 32 гігабайтами пам’яті.

10-ядерний процесор має ті самі характеристики, що й процесор M4 в iPad Pro, включно з чотирма високопродуктивними та шістьма ядрами, орієнтованими на ефективність. Але четвертий чіп, показаний у журналах розробників, включає лише вісім ядер, розділених між чотирма високопродуктивними та чотирма ефективними ядрами.

Bloomberg News повідомляє, що зменшений Mac mini, нові MacBook Pro і оновлені iMac з чіпами M4 з’являться наприкінці цього року.