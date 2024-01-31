Суспільство

Блокування рахунків та заборона на керування авто: що чекає ухилянтів згідно нового законопроєкту про мобілізацію

31 Січня 2024 12:22
читать на русском →
мобілізація

В оновленому законопроєкті про мобілізацію, який Кабмін затвердив та вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.

Про це повідомляє законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”

Згідно з документом, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутись до суду, якщо чоловік протягом 10 днів з часу отримання відповідної вимоги не з’явився до ТЦК або дипустанови за кордоном.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2024 14:51

Додому з російського полону повернули 207 українців
31 Січня 2024 15:05

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги
31 Січня 2024 13:57

Дружина Гринкевича передала під заставу чотири розкішні квартири у Києві та Львові
31 Січня 2024 12:51

Америка та Німеччина пропонують відкласти запрошення України до НАТО
31 Січня 2024 12:26

За колишнього голову Верховного Суду Князєва внесли заставу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки