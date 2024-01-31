Блокування рахунків та заборона на керування авто: що чекає ухилянтів згідно нового законопроєкту про мобілізацію

В оновленому законопроєкті про мобілізацію, який Кабмін затвердив та вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.

Про це повідомляє законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”

Згідно з документом, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутись до суду, якщо чоловік протягом 10 днів з часу отримання відповідної вимоги не з’явився до ТЦК або дипустанови за кордоном.