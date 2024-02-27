Блокада кордону з Польщею довела, що Україну чекає жорстка конкуренція за ринки ЄС, — Олександр Кацуба

Більшість наших сусідів і на шляху нашої інтеграції до ЄС і НАТО, і на міжнародних ринках будуть нам скоріше конкурентами, аніж друзями та партнерами. Таку думку висловив експерт з енергетики і підприємець Олександр Кацуба.

Експерт пише, що навіть в умовах війни, найкривавішої агресії в Європі з часів другої світової, українські аграрні компанії та фермери набагато ефективніші та продуктивніші за розслаблених на субсидіях польських та інших центральноєвропейських фермерів. Що буде, коли українцям не буде потрібно паралельно розміновувати власні поля, сіяти та збирати врожай, важко уявити. І цієї конкуренції наші сусіди, вочевидь, дуже бояться.

Крім аграрного сектору, Україна може також бути значним конкурентом у металургії, хімічній промисловості, енергетиці, згодом — і в обробній продукції. Наше завдання як країни полягає не в тому, щоб задовольнити бажання неадекватних польських протестувальників, а в тому, щоб зробити Україну потужним конкурентом, який буде завойовувати все нові й нові ринки. Для цього держава вже зараз має працювати над системними конкурентними перевагами української економіки, щоб виграти змагання за гроші та людей, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.