Економіка

Блокада кордону з Польщею довела, що Україну чекає жорстка конкуренція за ринки ЄС, — Олександр Кацуба

27 Лютого 2024 09:42
читать на русском →
Олександр Кацуба

Більшість наших сусідів і на шляху нашої інтеграції до ЄС і НАТО, і на міжнародних ринках будуть нам скоріше конкурентами, аніж друзями та партнерами. Таку думку висловив експерт з енергетики і підприємець Олександр Кацуба. 

Експерт пише, що навіть в умовах війни, найкривавішої агресії в Європі з часів другої світової, українські аграрні компанії та фермери набагато ефективніші та продуктивніші за розслаблених на субсидіях польських та інших центральноєвропейських фермерів. Що буде, коли українцям не буде потрібно паралельно розміновувати власні поля, сіяти та збирати врожай, важко уявити. І цієї конкуренції наші сусіди, вочевидь, дуже бояться. 

Крім аграрного сектору, Україна може також бути значним конкурентом у металургії, хімічній промисловості, енергетиці, згодом — і в обробній продукції. Наше завдання як країни полягає не в тому, щоб задовольнити бажання неадекватних польських протестувальників, а в тому, щоб зробити Україну потужним конкурентом, який буде завойовувати все нові й нові ринки. Для цього держава вже зараз має працювати над системними конкурентними перевагами української економіки, щоб виграти змагання за гроші та людей, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2024 09:11

Окупанти захопили селища Степове й Сєверне
27 Лютого 2024 08:42

Ігоря Гринкевича залишили під вартою ще на місяць
27 Лютого 2024 08:25

Cили ППО вночі знищили 11 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59
27 Лютого 2024 07:08

Росія повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою – ISW
26 Лютого 2024 21:27

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки