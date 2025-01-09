Масштабна аварія на теплотрасі в Києві: вулиці та автівки залило окропом

У Києві біля Центрального вокзалу на перетині вулиці Жилянська та Петлюри прорвало трубу. Гаряча вода затопила десятки авто, які стояли у низині на парковці.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

За інформацією пресслужби патрульної поліції Києва, у зв’язку з проривом труб тепломережі на перехресті вулиць Жилянської – Симона Петлюри було ускладнено рух транспорту.

На місці патрульні здійснювали регулювання дорожнього руху, відповідні служби проводять ремонтні роботи. О 18:07 патрульні повідомили про відновлення руху.

У Києві на місці аварії на теплотрасі працюють комунальники / Фото: КМВА

Як повідомили в КМВА, на місці тривають роботи з ліквідації пошкодження тепломережі. Задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників “Київтеплоенерго”, аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.

“Наразі теплопостачання тимчасово відключене в понад 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям, за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварійної ситуації на трубопроводі великого діаметра було пошкоджено будівлі поруч – приміщення хостела та адмінбудівлю.