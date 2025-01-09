Все чорне, сморід стоїть: росіяни показали відео з Анапи після аварії танкерів

Мазут після аварії російських танкерів у Керченській протоці спричинив екологічну катастрофу в Анапі. Нафтопродукти продовжують потрапляти у воду з затонулого судна й достеменно невідома точна кількість мазуту, що залишається в затонулій частині.

РосЗМІ показали жахливе відео з пляжу Анапи, яке зняли місцеві екоактивісти.

Наслідки витоку мазуту в Чорному морі / Скриншоти з відео

Як розповіли активісти, деякі готелі безкоштовно приймали волонтерів і навіть годували їх. Були й такі, хто накрутили ціни в кілька разів.

“Пляж у буквальному сенсі чорний. Переступаєш два кроки – і все чорним-чорно. Сморід стоїть”, – розповіли волонтери.