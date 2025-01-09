Шквальний вітер та снігопади: синоптики попередили про небезпеку в частині України

Погоді в Україні завтра, 10 січня, в Україні очікується хмарна погода. У більшості регіонів ще протримається тепло, а на Закарпатті та в Карпатах вируватиме негода.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Попереджання синоптиків про небезпечну погоду 10 січня

Синоптики попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. 10 січня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат – 25-30 м/с.

Рівень небезпечності перший – жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – йдеться в повідомленні.

Попередження синоптиків щодо небезпечних погодних явищ на 10 січня / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 10 січня

У п’ятниці, 10 січня, у західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях – дощ. На заході країни очікується дощ із мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах – значні опади. На решті території – без істотних опадів.

Температура вночі +1…+6 °C, на північному сході країни місцями -2…0 °C, вдень у західних та північних областях +4…+9 °C. На решті території +8…+13 °C, в Криму вночі +4…+9 °C, вдень +11…+16 °C.