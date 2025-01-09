Суспільство

Україна отримає 30 000 БпЛА від Британії та союзників по НАТО
9 Січня 2025 20:14
читать на русском →
Український оператор БпЛА / Фото: Генштаб ЗСУ
Український оператор БпЛА / Фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія оголосила про передачу Україні 30 тисяч нових дронів за участі союзників по НАТО. Безпілотники планують відправити після укладення контрактів “коаліцією дронів” на 45 млн фунтів стерлінгів.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони Британії.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі разом з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні Української оборонної контактної групи, яке відбулося 9 січня на авіабазі Рамштайн.

30 000 безпілотників будуть відправлені в Україну після укладення контрактів на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародною коаліцією з питань безпілотних літальних апаратів, очолюваною Великою Британією і Латвією.

Фінансують постачання партії дронів Велика Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Січня 2025 13:40

США оголосили про пакет допомоги Україні на $500 млн. Це останній пакет від адміністрації Байдена
9 Січня 2025 21:49

Умєров зробив заяву щодо розміщення миротворців в Україні
9 Січня 2025 18:39

Німеччина анонсувала передачу Україні ракет для систем ППО IRIS-T та 13 “Гепардів”
9 Січня 2025 18:03

Працівника Сумського ТЦК, підозрюваного у вбивстві, відпустили під особисті зобов’язання, – ЗМІ
9 Січня 2025 17:04

На “Рамштайні” затвердили вісім стратегічних дорожніх карт для СОУ до 2027 року, – Умєров
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки