Україна отримає 30 000 БпЛА від Британії та союзників по НАТО

Велика Британія оголосила про передачу Україні 30 тисяч нових дронів за участі союзників по НАТО. Безпілотники планують відправити після укладення контрактів “коаліцією дронів” на 45 млн фунтів стерлінгів.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони Британії.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі разом з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні Української оборонної контактної групи, яке відбулося 9 січня на авіабазі Рамштайн.

30 000 безпілотників будуть відправлені в Україну після укладення контрактів на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародною коаліцією з питань безпілотних літальних апаратів, очолюваною Великою Британією і Латвією.

Фінансують постачання партії дронів Велика Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.