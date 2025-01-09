Відстрочка від мобілізації за 2000 доларів: у Львові затримали голову ВЛК

У Львові затримали голову військово-лікарської комісії за отримання 2000 доларів хабаря за оформлення відстрочки від мобілізації. За даними слідства, посадовець пообіцяв визнати чоловіка тимчасово непридатним до служби за фіктивним діагнозом.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації.

44-річному голові резервного складу військово-лікарської комісії районного ТЦК і СП інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його 43-річному «клієнту» – надання хабаря.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для вказаних осіб запобіжних заходів. Вирішується питання про відсторонення від посади голови ВЛК.