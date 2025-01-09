Кримінал

Відстрочка від мобілізації за 2000 доларів: у Львові затримали голову ВЛК
9 Січня 2025 19:47
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У Львові на хабарі затримали голову ВЛК / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
У Львові на хабарі затримали голову ВЛК / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

У Львові затримали голову військово-лікарської комісії за отримання 2000 доларів хабаря за оформлення відстрочки від мобілізації. За даними слідства, посадовець пообіцяв визнати чоловіка тимчасово непридатним до служби за фіктивним діагнозом.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації.

44-річному голові резервного складу військово-лікарської комісії районного ТЦК і СП інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його 43-річному «клієнту» – надання хабаря.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для вказаних осіб запобіжних заходів. Вирішується питання про відсторонення від посади голови ВЛК.

Затримання голови ВЛК у Львові / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

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