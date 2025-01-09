Умєров зробив заяву щодо розміщення миротворців в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров під час візиту на засідання “Рамштайну” в Німеччині прокоментував питання розміщення миротворців в Україні. За словами Умєрова, українська сторона “буде працювати над форматом” введення миротворців країн Заходу в Україну.

Про це повідомляє Суспільне Новини.

Міністр оборони України відповів на питання про реакцію міністрів оборони інших країн на заяву президента Володимира Зеленського, що “найкращий шлях до миру – це ведення миротворців Західних країн”.

“Як ви знаєте, контингенти були вже зазначені нашими партнерами. Раніше Франція виходила з такою ініціативою. Це дуже гарно сприймається, тобто будемо працювати над цим форматом”, – прокоментував Умєров.