Політика

Умєров зробив заяву щодо розміщення миротворців в Україні
9 Січня 2025 21:49
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Рустем Умєров під час візиту на засідання "Рамштайну" / Фото: t.me/umerov_mo
Рустем Умєров під час візиту на засідання "Рамштайну" / Фото: t.me/umerov_mo

Міністр оборони України Рустем Умєров під час візиту на засідання “Рамштайну” в Німеччині прокоментував питання розміщення миротворців в Україні. За словами Умєрова, українська сторона “буде працювати над форматом” введення миротворців країн Заходу в Україну.

Про це повідомляє Суспільне Новини.  

Міністр оборони України відповів на питання про реакцію міністрів оборони інших країн на заяву президента Володимира Зеленського, що “найкращий шлях до миру – це ведення миротворців Західних країн”.

“Як ви знаєте, контингенти були вже зазначені нашими партнерами. Раніше Франція виходила з такою ініціативою. Це дуже гарно сприймається, тобто будемо працювати над цим форматом”, – прокоментував Умєров.


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