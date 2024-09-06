Блінкен звернувся до Ізраїлю та ХАМАСу з вимогою припинити вогонь

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль та ХАМАС мають заключити угоду про перемир’я у секторі Гази.

Про це повідомляє агенція Reuters.

“Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що як Ізраїль, так і палестинське ісламістське угруповання ХАМАС зобов’язані знайти рішення щодо питань, що залишилися для досягнення угоди про припинення вогню у секторі Гази”, – йдеться у повідомленні.

“Виходячи з того, що я бачив, 90% угоди погоджено, але є декілька критичних питань, які залишаються, включаючи так званий Філадельфійський коридор на південному кордоні сектору Гази, прилеглий до Єгипту”, – сказав Блінкен на брифінгу для преси в Гаїті.

Він додав, що в угоді також є неузгодженості щодо процедури обміну ізраїльських заручників на палестинських в’язнів.

“Я очікую, що найближчими днями ми поділимося з Ізраїлем, а вони (Катар та Єгипет – ред.) поділяться з ХАМАСом нашими думками, щодо того, як саме вирішити ці питання, що залишаються невирішеними”, — сказав Блінкен, маючи на увазі США та країни-посередники Катар і Єгипет.

Президент США Джо Байден виклав пропозицію про припинення вогню, що складається з трьох етапів, 31 травня, але відтоді залишилися прогалини в остаточній угоді щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

ХАМАС відкинув будь-яку присутність Ізраїлю у Філадельфійському коридорі, а прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягав на тому, що Ізраїль не залишить цей коридор.

Цього тижня Туреччина, п’ять арабських країн, зокрема, Саудівська Аравія та Палестинська адміністрація приєдналися до Єгипту, відхиливши вимогу Ізраїлю залишити свої війська у Філадельфійському коридорі.

Відповідаючи на запитання, чи можуть Ізраїль та Саудівська Аравія все ще нормалізувати відносини, Блінкен сказав, що “залишається можливість” зробити це, якщо в Газі буде досягнуто припинення вогню.