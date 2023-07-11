Блінкен заявив про потужну підтримку Україні на саміті НАТО

На саміті повинна бути чітка демонстрація прогресу України щодо членства у НАТО.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна повинна отримати потужний пакет практичної та політичної підтримки, включно зі шляхом до членства в Альянсі.

Про це заявив держаний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу ABC.

“У нас є єдиний альянс, який збирається продемонструвати дуже практичними способами свою незмінну підтримку України, включно зі шляхом до членства”, – сказав він.

Крім того, держсекретар США зазначив, що на саміті повинна бути чітка демонстрація прогресу України щодо членства у НАТО. Блінкен заявив, що це буде відображено в рішеннях саміту, а також в роботі, яку ще потрібно виконати.

“Я думаю, що всі, включно з президентом Зеленським, чітко усвідомлюють, що під час війни членство не може відбутися, але вони досягли реального прогресу, і альянс визначить подальші реформи як у сфері безпеки, так і у сфері демократії, які необхідні для продовження руху цим шляхом”, – сказав держсекретар США.